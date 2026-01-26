< sekcia Regióny
ÚRADOVAL ALKOHOL: Na hornom Zemplíne odhalili viacero opitých vodičov
Polícia na hornom Zemplíne odhalila viacerých vodičov pod vplyvom alkoholu
Autor TASR
Prešov 26. januára (TASR) - Na hornom Zemplíne polícia počas uplynulého víkendu riešila viacero prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v sobotu popoludní (24. 1.) 51-ročný muž viedol auto v obci Pčoliné v okrese Snina. Pri výjazde z dvora rodinného domu však zišiel s vozidlom do priekopy. Dychová skúška u neho preukázala viac ako 2 promile alkoholu.
V sobotu podvečer v obci Medzianky zastavili policajti 27-ročnú vodičku z okresu Vranov nad Topľou, ktorá prekročila maximálnu povolenú rýchlosť v smere z Hanušoviec nad Topľou na Prešov. Dychová skúška u nej preukázala viac ako 1,3 promile alkoholu. Žena skončila v cele policajného zaistenia a obvinili ju z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
V piatok večer (23. 1.) riešila polícia ďalšieho vodiča pod vplyvom alkoholu. Pred polnocou jazdil 27-ročný muž osobným autom po obci Vyšná Sitnica v okrese Humenné. „Jeho jazdu nebolo možné si nevšimnúť, jazdil plynulo zo strany na stranu, a tak bolo vozidlo policajnou hliadkou zastavené a vodič podrobený kontrole,“ dodala hovorkyňa s tým, že výsledok dychovej skúšky presiahol 2,9 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia.
V sobotu podvečer v obci Medzianky zastavili policajti 27-ročnú vodičku z okresu Vranov nad Topľou, ktorá prekročila maximálnu povolenú rýchlosť v smere z Hanušoviec nad Topľou na Prešov. Dychová skúška u nej preukázala viac ako 1,3 promile alkoholu. Žena skončila v cele policajného zaistenia a obvinili ju z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
V piatok večer (23. 1.) riešila polícia ďalšieho vodiča pod vplyvom alkoholu. Pred polnocou jazdil 27-ročný muž osobným autom po obci Vyšná Sitnica v okrese Humenné. „Jeho jazdu nebolo možné si nevšimnúť, jazdil plynulo zo strany na stranu, a tak bolo vozidlo policajnou hliadkou zastavené a vodič podrobený kontrole,“ dodala hovorkyňa s tým, že výsledok dychovej skúšky presiahol 2,9 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia.