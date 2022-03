Na hraniciach s Ukrajinou vybavili od začiatku konfliktu 113.968 osôb

Bratislava 6. marca (TASR) - Za posledných 24 hodín do nedele rána do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny celkovo 12.438 osôb, z toho od soboty (5. 3.) večera do nedeľného rána 3940 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Od vypuknutia konfliktu vybavila polícia do sobotného rána celkovo 113.968 osôb, vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny.



Najviac osôb za uplynulých 24 hodín vybavili na hraničnom priechode Vyšné Nemecké (8523). "Z toho od soboty 20.00 h do nedele 6.00 h 2874," priblížila Bárdyová.



Na hraničnom priechode Ubľa vybavili 2713 osôb, z toho za od soboty večera do nedele rána 862 ľudí. Na hraničnom priechode Veľké Slemence prišlo 1202 osôb, z toho od sobotného večera 204 ľudí.



Vybavovacie procesy na priechodoch Vyšné Nemecké a Ubľa v rámci územia Slovenska prebiehajú priebežne. Vo Veľkých Slemenciach prebiehajú vybavovacie procesy plynule bez čakania.