Na hraničnom priechode Jarovce-Kittsee je skoro trojkilometrová kolóna

Bratislava 24. mája (TASR) - Na hraničnom priechode Jarovce - Kittsee v smere do Rakúska sa vytvorila kolóna dlhá približne tri kilometre. Na sociálnej sieti na to upozorňuje polícia.







"Kolóny sa tvoria z dôvodu vykonávania kontrol zo strany rakúskych kolegov. Minimálne zdržanie je v súčasnosti odhadované na dve hodiny," informovala



Vodičom preto polícia odporúča použiť iný hraničný priechod, a to buď Jarovce-Kittsee stará cesta alebo Petržalka – Berg.