Polícia na Liptove očakáva zvýšenú premávku pre preteky v Jasnej

Liptovský Mikuláš 19. januára (TASR) - Polícia počas tohto víkendu predpokladá zvýšenú intenzitu premávky na Liptove pre preteky v Jasnej. Týka sa to hlavne diaľnice D1, Liptovského Mikuláša a Ružomberka. Cestujúcim, ktorí sa podujatia nezúčastnia, polícia odporúča, aby sa týmto úsekom vyhli. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Vstup do Demänovskej Doliny bude v sobotu (20. 1.) a v nedeľu (21. 1.) od 7.30 h zatvorený. Preto organizátor odporúča príchod v čase od 4.00 do 6.00 h. "Cestnú premávku budeme monitorovať a regulovať. Apelujeme na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť premávky," uviedla Šefčíková.



Pripomenula, že na preteky vypracovali bezpečnostné opatrenia, do ktorých zapoja zvýšený počet policajtov dopravnej, poriadkovej, železničnej aj kriminálnej polície.



Stredisko Jasná cez víkend privíta tretie podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v ére samostatnosti. Najlepšie lyžiarky sveta, medzi nimi aj Slovenka Petra Vlhová, sa predstavia v Nízkych Tatrách najprv v sobotu v obrovskom slalome a v nedeľu aj v špeciálnom slalome. V stredisku očakávajú počas súťažného víkendu vyše 11.500 divákov. Autobusy budú voziť návštevníkov do dejiska od 4.30 h.