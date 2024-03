Alkohol za volantom na MDŽ: Odhalili opitého vodiča i vodičku

Prešov 11. marca (TASR) - Polícia počas Medzinárodného dňa žien v piatok (8. 3.) odhalila viacerých vodičov pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



K prvému prípadu došlo v Bardejove, kde 49-ročného miestneho muža večer na Gorlickej ulici zastavila policajná hliadka a podrobila kontrole.



"Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol dve promile, výsledok opakovanej dychovej skúšky dosiahol takmer dve a pol promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia, neskôr mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedla Ligdayová.



Z rovnakého trestného činu bola obvinená 33-ročná Prešovčanka. Podľa krajskej policajnej hovorkyne v piatok popoludní prešla s osobným vozidlom na Nižnianskej ulici v Ľuboticiach počas jazdy do protismeru a narazila do protiidúceho osobného vozidla.



"Na vozidlách vznikla škoda vo výške približne 6000 eur. Obaja účastníci nehody, 33-ročná žena a 62-ročný vodič, boli na mieste podrobení dychovým skúškam. U vodiča bol výsledok negatívny, u vodičky bol výsledok pozitívny, presiahol 2,9 promile," povedala Ligdayová a doplnila, že žena bola umiestnená do cely policajného zaistenia.