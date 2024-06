Polícia: Na moste Lanfranconi treba rátať s dopravnými obmedzeniami

Bratislava 2. júna (TASR) - Od pondelka (3. 6.) treba rátať s dopravnými obmedzeniami na moste Lanfranconi a na diaľnici D2 v Bratislave. Realizovať sa bude sanácia mostného piliera na zjazdovej vetve z mosta ponad diaľnicu D2 v oboch smeroch. Upozorňuje na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Práce budú trvať do 30. júna.



Obmedzenie bude podľa slov polície na moste (ponad diaľnicu) na úseku približne 200 metrov. Treba rátať s uzavretím odstavného jazdného pruhu. V tomto úseku bude znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu.



Uzavreté budú aj vnútorné (rýchle) jazdné pruhy na diaľnici D2 v oboch smeroch, teda smer tunel Sitina aj smer Petržalka, a to počas celej doby trvania opravy.



"Žiadame vodičov, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom, prípadne využili alternatívne trasy pre pravdepodobnú tvorbu kolón," apeluje polícia.