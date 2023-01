Polícia na Nový rok odhalila v Prešovskom kraji opitých vodičov

Prešov 2. januára (TASR) - Policajti odhalili počas Nového roka (1. 1.) v Prešovskom kraji viacerých opitých vodičov. Ako informuje polícia na sociálnej sieti, skoro ráno bola privolaná hliadka k autu v priekope v rekreačnej oblasti Drienica.



"Vodič (44) sa plne nevenoval vedeniu auta, nesledoval situáciu v cestnej premávke a zišiel s autom do priekopy," uvádza polícia s tým, že dychová skúška u vodiča dosiahla viac ako dve promile.



Ďalším bol 46-ročný vodič, ktorý sa podľa polície plne nevenoval vedeniu auta, nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho narazil autom do fasády a pivničného okna bytovky na Ulici Pavla Horova v Prešove. V tomto prípade bol výsledok dychovej skúšky viac ako jedno promile.



"Obom vodičom bola obmedzená osobná sloboda a putovali do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Policajného zboru im vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," informuje polícia.