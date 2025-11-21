Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia na R2 eviduje od rána viaceré dopravné nehody

Na snímke úsek R2 Kriváň - Mýtna 20. novembra 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Polícia eviduje na R2 od rána dve väčšie nehody, pri jednej sa zrazili dve vozidlá, pri druhej tri.

Autor TASR
Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Na rýchlostnej ceste R2 v Banskobystrickom kraji eviduje polícia v piatok od ranných hodín viacero dopravných nehôd. K jednej z nich došlo aj na novootvorenom úseku R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

„Od ranných hodín evidujeme na rýchlostnej ceste R2 viacero nehôd. Išlo o škodové udalosti, pri ktorých nedošlo k zraneniam a pri ktorých nebol prítomný alkohol,“ skonštatovala Kováčiková. Ako dodala, k nehodám došlo pravdepodobne v dôsledku toho, že vodiči neprispôsobili jazdu podmienkam a stavu vozovky.

Polícia eviduje na R2 od rána dve väčšie nehody, pri jednej sa zrazili dve vozidlá, pri druhej tri. K jednej z nehôd došlo aj na novootvorenom úseku R2 Kriváň - Mýtna, ktorý bol sprejazdnený vo štvrtok (20. 11.) popoludní.
