< sekcia Regióny
Polícia na R2 eviduje od rána viaceré dopravné nehody
Polícia eviduje na R2 od rána dve väčšie nehody, pri jednej sa zrazili dve vozidlá, pri druhej tri.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Na rýchlostnej ceste R2 v Banskobystrickom kraji eviduje polícia v piatok od ranných hodín viacero dopravných nehôd. K jednej z nich došlo aj na novootvorenom úseku R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
„Od ranných hodín evidujeme na rýchlostnej ceste R2 viacero nehôd. Išlo o škodové udalosti, pri ktorých nedošlo k zraneniam a pri ktorých nebol prítomný alkohol,“ skonštatovala Kováčiková. Ako dodala, k nehodám došlo pravdepodobne v dôsledku toho, že vodiči neprispôsobili jazdu podmienkam a stavu vozovky.
Polícia eviduje na R2 od rána dve väčšie nehody, pri jednej sa zrazili dve vozidlá, pri druhej tri. K jednej z nehôd došlo aj na novootvorenom úseku R2 Kriváň - Mýtna, ktorý bol sprejazdnený vo štvrtok (20. 11.) popoludní.
„Od ranných hodín evidujeme na rýchlostnej ceste R2 viacero nehôd. Išlo o škodové udalosti, pri ktorých nedošlo k zraneniam a pri ktorých nebol prítomný alkohol,“ skonštatovala Kováčiková. Ako dodala, k nehodám došlo pravdepodobne v dôsledku toho, že vodiči neprispôsobili jazdu podmienkam a stavu vozovky.
Polícia eviduje na R2 od rána dve väčšie nehody, pri jednej sa zrazili dve vozidlá, pri druhej tri. K jednej z nehôd došlo aj na novootvorenom úseku R2 Kriváň - Mýtna, ktorý bol sprejazdnený vo štvrtok (20. 11.) popoludní.