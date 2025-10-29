< sekcia Regióny
Požiar v Bratislave: Hasiči bojovali s ohňom po elektrickom skrate
Podľa zisťovateľa príčin požiaru bol pravdepodobnou príčinou požiaru skrat elektrických rozvodov.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Na Rebarborovej ulici v Bratislave horela v stredu ráno budova skladu. Požiar si nevyžiadal zranenia, škodu vyčíslili na približne 10.000 eur. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
