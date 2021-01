Polícia na Spiši obvinila dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu

Huncovce/Hniezdne 7. januára (TASR) – Polícia na Spiši obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 21-ročného muža z obce Huncovce v okrese Kežmarok a rovnako aj 46-ročného muža z obce Kamienka, okres Stará Ľubovňa. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Mladý Huncovčan šoféroval v stredu (6. 1.) hodinu a pol po polnoci bez príslušného vodičského oprávnenia auto v smere do obce Žakovce. „Počas jazdy neprispôsobil rýchlosť svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a ani iným okolnostiam, ktoré mohol predvídať. Dostal šmyk a narazil do betónového stĺpika,“ uviedla Ligdayová. Po dopravnej nehode ho policajná hliadka podrobila dychovej skúške na alkohol, ktorá podľa hovorkyne dosiahla hodnotu 1,21 promile. Opakovaná dychová skúška preukázala až 1,29 promile. Pri nehode na vozidle vznikla škoda vo výške 500 eur, na betónovom stĺpiku 100 eur. Ligdayová dodala, že polícia vodiča zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia.



Dopravnú nehodu v obci Hniezdne spôsobil v utorok (5. 1.) krátko pred polnocou v pravotočivej zákrute 46-ročný vodič z obce Kamienka. „Počas jazdy neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešiel do protismeru a narazil do dopravnej značky Daj prednosť v jazde. S vozidlom v jazde pokračoval ďalej a narazil do zvodidiel, ktoré prerazil a zišiel do priekopy. Tam jeho jazda skončila,“ opísala hovorkyňa. Ako ďalej ozrejmila, výsledok dychovej skúšky na alkohol u vodiča dosiahol hodnotu 1,67 promile. Opakovaná skúška dopadla s hodnotou dve promile. Podľa Ligdayovej polícia vodiča obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia.