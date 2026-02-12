Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SMRŤ NA STAVBE: Obchvat mesta Sabinov sa mu stal osudným

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Mužla

Polícia udalosť dokumentuje, preveruje všetky okolnosti tejto smutnej udalosti a zároveň vykonáva potrebné procesné úkony.

Autor TASR
Sabinov 12. februára (TASR) - Na stavenisku obchvatu mesta Sabinov došlo vo štvrtok k tragickej udalosti, pri ktorej vyhasol život 68-ročného muža. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, našli ho pri pracovnom stroji so závažnými zraneniami a posádke rýchlej zdravotnej pomoci sa muža nepodarilo zachrániť.

Polícia udalosť dokumentuje, preveruje všetky okolnosti tejto smutnej udalosti a zároveň vykonáva potrebné procesné úkony,“ dodali.

Zástupkyňa hovorcu Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR Martina Frőhlich Činovská uviedla, že operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „Po neúspešnej resuscitácii žiaľ lekár konštatoval u 68-ročného muža úmrtie,“ uviedla Frőhlich Činovská.

