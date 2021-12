Polícia na Štedrý deň kontrolovala cudzincov v Bratislave

Bratislava 27. decembra (TASR) - Policajti hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave na Štedrý deň (24. 12.) kontrolovali na hlavnej stanici cudzincov, ktorí sa na Slovensku zdržiavali neoprávnene. Napokon sa rozhodlo o ich administratívnom vyhostení so zákazom vstupu na Slovensko. TASR o tom informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka.



"Na jednom z nástupísk spozorovali podozrivé osoby. Ich kontrolou zistili, že ide o cudzincov, ktorí nevedeli hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť ani oprávnenosť pobytu na území SR. Vlakom smerujúcim do Viedne, na ktorý čakali, už neodišli," priblížil hovorca s tým, že išlo o štyroch Sýrčanov a dvoch Maročanov.



Po vykonaní potrebných úkonov konanie skončilo podľa Slivkových slov vydaním rozhodnutia o ich administratívnom vyhostení so zákazom vstupu na územie SR a všetkých členských štátov na tri roky. "S cieľom vyhostenia sme ich zaistili a umiestnili v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove. Do 30 dní budú musieť opustiť územie Slovenska," uzavrel.