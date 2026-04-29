Na Tajove spadol muž do šachty, TOTO mu zachránilo život
Muž si chcel oddýchnuť a posadil sa na drevený poklop šachty, ktorý sa však pod ním prelomil a on padol dolu hlavou do šachty a zostal zakliesnený.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. apríla (TASR) - Záchranárov a policajtov z Banskej Bystrice v utorok (28. 4.) vo večerných hodinách zalarmoval telefonát týkajúci sa 73-ročného muža, ktorý na lúkach nad obcou Tajov chodieval pásť kozy a stratil sa. Naposledy telefonicky kontaktoval sestru, ale vraj ťažko rozprával, chrčal a pre zlý signál mu takmer nič nerozumela. O prípade informovala v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Záchranárov kontaktovala jeho sestra. Doma ho však nenašli a tak požiadali o asistenciu políciu. Na miesto okamžite smerovali hliadky obvodných oddelení, pohotovostnej motorizovanej jednotky, psovodi i banskobystrickí kriminalisti,“ priblížila polícia. Okrem nich okolie prehľadávali hasiči s dronom a záchranársky vrtuľník.
„Boli to práve kriminalisti Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, ktorí už za tmy, okolo 21.00 h, začuli na jednej z lúk podozrivé zvuky. Našli betónovú šachtu a v nej v polohe dolu hlavou zakliesneného muža. Spolu s ďalšími kolegami muža vytiahli a poskytli mu prvú predlekársku pomoc. Následne si ho do opatery prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ doplnila polícia.
Ako dodatočne zistili, muž si chcel oddýchnuť a posadil sa na drevený poklop šachty, ktorý sa však pod ním prelomil a on padol dolu hlavou do šachty a zostal zakliesnený. Podľa policajtov, ak by pri sebe nemal mobil a nepomohli mu, do stredajšieho rána by v tej polohe nevydržal.
