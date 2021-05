OPITÝ SO ZÁKAZOM ŠOFÉROVAŤ: Útek pred políciou zastavila až nehoda

Humenné 10. mája (TASR) – Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia čelí 26-ročný muž, ktorý v sobotu (8. 5.) ako vodič unikal v Humennom pred policajnou hliadkou. Za volantom sedel pod vplyvom alkoholu a aj napriek tomu, že mu plynie trest zákazu viesť motorové vozidlá. Informovalo o tom prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.



Obvinený mal jazdiť po meste v sobotu večer. "Keď ho policajná hliadka chcela zastaviť, výzvu na zastavenie odignoroval a pokračoval ďalej v jazde smerom do centra mesta. Hliadka vodiča prenasledovala so služobným vozidlom," priblížila polícia s tým, že vodič počas jazdy ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky, s vozidlom viackrát prešiel do protismeru, predbiehal vozidlá cez dvojitú plnú čiaru. Zastavil až po náraze do iného osobného auta a mostného betónového piliera. K zraneniu osôb počas nehody nedošlo.



Ako polícia informuje, pri dychovej skúške mladík nafúkal 2,35 promile, opakovaná dychová skúška preukázala ešte vyššiu hodnotu. "Policajti lustráciou zistili, že mladý arogantný vodič bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený, kde mu bol uložený zákaz činnosti viesť vozidlá všetkých druhov na dobu 42 mesiacov, ktorý platí až do apríla 2024," doplnila polícia.