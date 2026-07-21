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Polícia na území Banskobystrického kraja odhalila 234 priestupkov
Počas akcie vykonali policajti od 5.00 do 11.00 h aj 2041 dychových skúšok.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. júla (TASR) - Celkom 234 priestupkov odhalila polícia počas osobitnej kontroly, do ktorej boli v pondelok (20. 7.) zapojené desiatky policajtov na území Banskobystrického kraja. Najčastejším porušením bola rýchla jazda, ktorá tvorila takmer polovicu zo všetkých zaznamenaných prípadov. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Počas akcie vykonali policajti od 5.00 do 11.00 h aj 2041 dychových skúšok. Tie potvrdili požitie alkoholu u siedmich šoférov motorových vozidiel, v jednom prípade nafúkal vodič nemotorového vozidla. Policajti na mieste zadržali sedem vodičských preukazov.
Akcia však podľa polície napriek množstvu porušení priniesla aj pozitívny rozmer, drvivá väčšina vodičov jazdila zodpovedne. Zároveň avizuje, že v podobných celokrajských kontrolách na cestách bude pokračovať aj naďalej.
Počas akcie vykonali policajti od 5.00 do 11.00 h aj 2041 dychových skúšok. Tie potvrdili požitie alkoholu u siedmich šoférov motorových vozidiel, v jednom prípade nafúkal vodič nemotorového vozidla. Policajti na mieste zadržali sedem vodičských preukazov.
Akcia však podľa polície napriek množstvu porušení priniesla aj pozitívny rozmer, drvivá väčšina vodičov jazdila zodpovedne. Zároveň avizuje, že v podobných celokrajských kontrolách na cestách bude pokračovať aj naďalej.