V Košickom kraji sprísnili kontroly protipandemických opatrení

Košice 13. januára (TASR) – Takmer 500 vozidiel skontrolovali policajti v Košickom kraji v rámci preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na dodržiavanie protipandemických opatrení. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová, s podobnými kontrolami v nepravidelných intervaloch budú pokračovať.



„Príslušníci PZ v stredu dopoludnia intenzívne vykonávali náhodné kontroly vozidiel predovšetkým na hlavných cestných ťahoch na hraniciach okresov s dôrazom na zachovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedla s tým, že porušenie zákazu vychádzania zistili vo viacerých prípadoch.



„Niektorých vyriešili policajti dohováraním a vracali vozidlá späť do miesta trvalého bydliska. Boli však aj takí, ktorí boli za tento priestupok na úseku civilnej ochrany na mieste riešení v blokovom konaní a pokute sa nevyhli,“ spresnila Mésarová. Pokute sa nevyhli ani viacerí vodiči, ktorí porušili pravidlá cestnej premávky. Požitie alkoholu u žiadneho nezistili.



Polícia občanov vyzýva, aby dodržiavali aktuálne protipandemické opatrenia a zostali doma. „Ak je nevyhnutné odchádzať z domu napríklad do zamestnania, treba si zabezpečiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný hodnoverný dokument, ktorým môžu preukázať nutnosť svojej cesty. Apelujeme na verejnosť, aby dodržiavala všetky opatrenia, a to nielen pod hrozbou sankcií, ale predovšetkým v záujme života a zdravia,“ uviedla.



Policajti budú podľa Mésarovej naďalej kontrolovať aj povinnosť nosenia rúšok v interiéri a v exteriéri. V prípade zistenia porušení budú každý prípad riešiť individuálne. Sankcie zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní do 1000 eur a v správnom konaní do 1659 eur. Pokračovať tiež budú v kontrolách dodržiavania karanténnych opatrení a obmedzeného fungovania prevádzok.