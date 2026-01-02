< sekcia Regióny
PORUCHA: Na viacerých bratislavských križovatkách nefungujú semafory
Dopravní policajti vykonávajú na nevyhnutne potrebný čas (do odstránenia poruchy) v dotknutých križovatkách ručné riadenie.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Na viacerých bratislavských križovatkách pre poruchu nefungujú v piatok popoludní semafory. Upozorňuje na to bratislavská krajská polícia. Dopravní policajti dočasne usmerňujú premávku ručne.
„Upozorňujeme vodičov, že na viacerých križovatkách v hlavnom meste došlo k poruche na semaforoch, v dôsledku čoho sú momentálne nefunkčné. Dopravní policajti vykonávajú na nevyhnutne potrebný čas (do odstránenia poruchy) v dotknutých križovatkách ručné riadenie,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
