Polícia na východe Slovenska zadržala 11 migrantov z Afganistanu

Bratislava/Petrovany 23. decembra (TASR) – Polícia v stredu podvečer zaistila v skladoch v Petrovanoch (okres Prešov) 11 utečencov pôvodom z Afganistanu. Objavil ich vodič nákladného auta pri vykladaní tovaru. Boli medzi nimi štyri ženy a sedem mužov vrátane troch maloletých detí. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



"Vodič tovar naložil do nákladiaku v Bukurešti v Rumunsku včera večer a prestávku v jazde si urobil pred maďarskými hranicami. Ráno pokračoval v ceste na Slovensko," priblížila Bárdyová.



Prípadom sa zaoberajú prešovskí policajti, ktorí budú zisťovať ďalšie podrobnosti a okolnosti cesty cudzincov na Slovensko. Preveria totožnosť utečencov, ako aj to, či už boli v niektorej krajine žiadateľmi o azyl. V takom prípade sa tam budú musieť, v zmysle Dublinského dohovoru, vrátiť. Nelegálni migranti sa nevyhnú ani testovaniu na ochorenie COVID-19.



"Ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to bude možné," dodala Bárdyová.