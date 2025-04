Polícia na východnom Slovensku obvinila dvoch opitých vodičov

Prešov 30. apríla (TASR) - Dvaja vodiči z východného Slovenska čelia obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že jeden z nich narazil v pondelok (28. 4.) do zvodidiel v obci Lipníky neďaleko Prešova a druhého zastavila hliadka v utorok (29. 4.) v medzilaboreckej mestskej časti Borov. Pri dychovej skúške na alkohol obaja „nafúkali“ viac ako dve promile.



V prvom prípade čelí obvineniu 52-ročný muž, ktorý v pondelok večer viedol osobné vozidlo v Lipníkoch a na moste prešiel do protismeru, kde narazil do zvodidiel. „Po príchode policajnej hliadky na miesto dopravnej nehody bol vodič po predložení potrebných dokladov podrobený aj dychovej skúške. Jej výsledok presiahol dve promile,“ uviedla hovorkyňa. Druhý z obvinených, taktiež 52-ročný muž, pri dychovej skúške „nafúkal“ takmer 2,3 promile.



Oboch nezodpovedných vodičov polícia obmedzila na osobnej slobode a skončili v cele policajného zaistenia.