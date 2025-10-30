Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Regióny

Polícia naďalej pracuje na prípade stredajšej streľby v Maduniciach

.
Zbraň, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Poranenie utrpel 20-ročný muž, ktorého záchranka so zraneniami previezla do trnavskej nemocnice. Osobe podozrivej zo streľby polícia obmedzila osobnú slobodu.

Autor TASR
Madunice 30. októbra (TASR) - Polícia naďalej intenzívne pracuje a vykonáva prvotné úkony s cieľom náležitého zistenia skutkového stavu v prípade stredajšej (29. 10.) streľby v Maduniciach v okrese Hlohovec. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Strelné poranenie utrpel 20-ročný muž, ktorého záchranka so zraneniami previezla do trnavskej nemocnice. Osobe podozrivej zo streľby polícia obmedzila osobnú slobodu. „Bližšie informácie bude možné poskytnúť, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ doplnila policajná hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník