Polícia naďalej pracuje na prípade stredajšej streľby v Maduniciach
Poranenie utrpel 20-ročný muž, ktorého záchranka so zraneniami previezla do trnavskej nemocnice. Osobe podozrivej zo streľby polícia obmedzila osobnú slobodu.
Autor TASR
Madunice 30. októbra (TASR) - Polícia naďalej intenzívne pracuje a vykonáva prvotné úkony s cieľom náležitého zistenia skutkového stavu v prípade stredajšej (29. 10.) streľby v Maduniciach v okrese Hlohovec. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Strelné poranenie utrpel 20-ročný muž, ktorého záchranka so zraneniami previezla do trnavskej nemocnice. Osobe podozrivej zo streľby polícia obmedzila osobnú slobodu. „Bližšie informácie bude možné poskytnúť, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ doplnila policajná hovorkyňa.
