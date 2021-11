Bratislava 18. novembra (TASR) - Polícia naďalej vyšetruje prípad kúpaliska Podhájska. Vyšetrovateľ zatiaľ nikoho neobvinil ani neuložil pokutu. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonala obhliadku aktuálneho stavu kúpaliska. Niektoré technické riešenia nápravných opatrení neboli dostatočné a definitívne, potvrdila hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.



"V súčasnej dobe vyšetrovateľ čaká na doručenie záverečného znaleckého posudku, v ktorom budú zapracované všetky doposiaľ vykonané čiastkové odborné posudky a znalecké skúmania," povedal Slivka. Doplnil, že v prípade vykonali množstvo výsluchov svedkov a ďalšie vykonajú po doručení záverečného posudku.



Kúpalisko v Podhájskej muselo zosúladiť svoju prax so zákonom. Inšpektori preto kúpalisko v októbri skontrolovali. Chceli preveriť, či subjekty vykonali nápravné opatrenia a či sa zdržali využívania geotermálnej vody v rozpore s platnou legislatívou. "SIŽP na základe miestnej ohliadky konštatuje, že dotknuté subjekty nevyužívali geotermálnu vodu, ale niektoré technické riešenia nápravných opatrení neboli dostatočné a definitívne," povedala Lesná pre TASR. Išlo podľa nej o tri prípady vyústenia vodovodných rúr pred meracími zariadeniami, čo mohlo "vzbudiť oprávnené podozrenie z nekontrolovaného odčerpávania geotermálnej vody".



V jednom prípade spoločnosť na základe odporúčaní SIŽP v priebehu niekoľkých dní napravila problém a dve vyústenia rúr pred meracími zariadeniami definitívne zaslepila. Inšpekcii odovzdala fotodokumentáciu ako dôkaz.



Ďalší prípad sa vyskytol priamo pri vrte v areáli Termálneho kúpaliska Podhájska. Podľa SIŽP si vyžaduje prepracovanejšie technické riešenie, ktorého povoľovanie však bude predmetom samostatného konania vedeného okresným úradom v sídle kraja, hovorí Lesná.



SIŽP zistila, že kúpalisko Podhájska čerpalo vodu z geotermálneho vrtu a využívalo ju v bazénoch bez platného oprávnenia. Jedno z predložených rozhodnutí o oprávnení čerpať vodu z geotermálneho prameňa bolo pozmenené, jeho platnosť vypršala v roku 1994. Kúpalisko podľa inšpekcie vypúšťalo dlhé roky znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava nelegálne. Zistenia ukazujú, že voda v bazénoch mala niekoľkonásobne prekročenú rádioaktivitu.