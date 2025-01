Polícia naďalej vyšetruje prípad úteku z tragickej nehody pri Kútoch

Trnava 18. januára (TASR) - Polícia naďalej vyšetruje prípad tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala vlani v septembri na ceste pri obci Kúty v okrese Senica. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Pri dopravnej nehode prišiel o život 21-ročný chodec. Polícia už skôr informovala, že vodič auta, ktoré malo mladíka zraziť, na mieste nehody nezostal, neposkytol a ani neprivolal chlapcovi pomoc a s autom odišiel z miesta nehody preč.



"Vyšetrovanie tragickej dopravnej nehody pokračuje, vyšetrovateľ na prípade naďalej pracuje a vykonáva potrebné procesné úkony. Zároveň vo veci prebieha znalecké dokazovanie. Vzhľadom na prebiehajúce prípravné konanie, ktoré je konaním neverejným, nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," priblížila Antalová.



Muž čelí obvineniu z prečinov usmrtenia a neposkytnutia pomoci spolupáchateľstvom. Tiež z marenia výkonu úradného rozhodnutia, keďže šoféroval v čase, keď to mal súdom zakázané. Auta sa snažil zbaviť v jazere pri obci Borský Svätý Jur. Súd vzal obvineného v závere septembra do väzby. Obvinená z prečinu neposkytnutia pomoci spolupáchateľstvom je aj jeho spolujazdkyňa.