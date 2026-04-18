Nádražná ulica v Ivanke pri Dunaji je obojsmerne uzatvorená
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Nádražná ulica v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec je obojsmerne uzatvorená. Vodiči smerujúci do tejto obce majú úsek bez obmedzení, no pri výjazde z Ivanky pri Dunaji môžu odbočiť len vpravo, a to z Vajnorskej ulice na Seneckú cestu. Upozornila na to polícia Bratislavského kraja v súvislosti s dočasným uzatvorením časti diaľnice D1 v smere do Trnavy.
„Vzhľadom na negatívny vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie a z toho plynúcej komplikácie v cestnej doprave, súvisiace s dočasným uzatvorením časti diaľnice D1 v smere do Trnavy, upozorňujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu na zmenu v organizácií dopravy,“ uviedla polícia.
Vodičov žiada, aby počas obmedzenia rešpektovali dopravné značenie, pokyny polície a zvýšili opatrnosť pri prejazde týmto územím.
