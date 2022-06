Polícia naháňala 38-ročného vodiča, použila aj varovný výstrel

Bratislava 20. júna (TASR) - Policajti zo Stupavy naháňali v sobotu (18. 6.) doobeda 38-ročného vodiča Jaroslava. Museli použiť aj varovný výstrel do vzduchu. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej sieti.



"Policajná hliadka počas služby spozorovala podozrivé motorové vozidlo značky Škoda Fabia. Následne toto vozidlo začali prenasledovať zo Stupavy smerom na Devínsku Novú Ves," povedali policajti. Tvrdia, že počas prenasledovania vodič nereagoval na znamenia a výzvy, aby zastavil auto.



Keď vozidlo zastavil a vystúpil z neho, rozbehol sa do poľa. Hliadka išla za ním. "Policajti museli použiť i varovný výstrel do vzduchu, keďže na výzvy nereagoval. Napokon sa našim policajtom podarilo unikajúceho muža chytiť," priblížila polícia.



Zistila, že ide o vodiča, ktorý má zákaz viesť motorové vozidlá. Preto ho policajti zadržali a eskortovali na príslušné policajné oddelenie. "Na základe týchto skutočností mu poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Stupava vzniesol obvinenie za prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia," uviedla polícia. Dodala, že obvinený je momentálne v cele policajného zaistenia, kde čaká na súd.