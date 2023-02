Policajti naháňali na Kysuciach vodiča, museli strieľať na auto

Svrčinovec 16. februára (TASR) - Strelami do oblasti zadných kolies museli v stredu (15. 2.) zastaviť policajti 36-ročného vodiča Audi A6. Vo Svrčinovci (okres Čadca) nereagoval na znamenie policajtov na zastavenie a začal unikať smerom do Českej republiky. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Policajti zastavovali auto, v ktorom mal byť muž podozrivý z drogovej trestnej činnosti. "Vodič zvýšil rýchlosť a začal unikať po ceste prvej triedy v smere na Českú republiku. Následne sa pred hraničným priechodom vozidlom otočil a smeroval späť na Čadcu. Počas jazdy niekoľkokrát ohrozil iných vodičov, ktorí boli nútení sa mu vyhnúť," uviedla polícia.



Doplnila, že vodič nereagoval na viaceré výzvy polície na zastavenie a pokračoval v bezohľadnej jazde. "Preto policajti na mieste, kde streľbou neboli ohrození ostatní účastníci cestnej premávky ani obyvatelia obce, zastavili vozidlo strelami do oblasti zadných kolies. Vodič vozidlom zastavil, následne začal cúvať, narazil do za ním stojaceho služobného motorového vozidla a zostal stáť. Počas procesných úkonov boli zaistené neznáme látky, ktoré budú zaslané na expertízne skúmanie," priblížila polícia.



Vodičovi policajti obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. "V súvislosti s udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. K zraneniu osôb nedošlo. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.