ZADRŽALA HO NAKA: Susedom inej farby pleti sa vyhrážal zabitím

Poluvsie/Bratislava 17. júla (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil z prečinu nebezpečného vyhrážania, prečinu výtržníctva a prečinu nebezpečného vyhrážania spáchaného na chránenej osobe a z osobitného motívu 41-ročného Antona Š. Ten sa mal ešte cez víkend vyhrážať zabitím rodine z Poluvsia (okres Prievidza), a to pre farbu pleti jej príslušníkov. Informovala o tom v utorok polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.



Polícia prijala od obyvateľky Poluvsia trestné oznámenie, nasvedčujúce tomu, že sa jej a jej rodinným príslušníkom vyhráža zabitím sused z dôvodu inej farby pleti jej manžela a syna, 14. júla. "Vo veci začali bezodkladne konať policajti protiextrémistickej jednotky NAKA, nakoľko ide o podozrenie z trestného činu extrémizmu. Podozrivú osobu so súhlasom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry zadržali a vyšetrovateľ ju 15. júla obvinil," uviedla polícia.



Popri vyhrážkach zabitím, ktoré u poškodených mali podľa polície vzbudiť dôvodnú obavu o ich zdravie a život, sa mal obvinený muž na ich adresu aj hanlivo vyjadrovať, a to v súvislosti s farbou pleti. "Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa stotožnil dozorový prokurátor a v utorok aj sudca Špecializovaného trestného súdu. Ten vzal obvineného do väzby kvôli dôvodnej obave, že bude pokračovať v trestnej činnosti alebo dokoná trestný čin, ktorým hrozil," dodala polícia.