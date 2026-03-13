< sekcia Regióny
VIDEO: Namerali vodiča s rýchlosťou 182 km/h, prišla mastná pokuta
Na mieste zaplatil blokovú pokutu vo výške 600 eur.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 13. marca (TASR) - Dopravní policajti namerali na úseku cesty prvej triedy medzi Veľkým Mederom a Medveďovom v okrese Dunajská Streda vodičovi osobného vozidla rýchlosť 182 kilometrov za hodinu. Na mieste zaplatil blokovú pokutu vo výške 600 eur. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Za volantom sedel 24-ročný vodič, ktorý v danom úseku prekročil maximálnu povolenú rýchlosť až o 92 kilometrov za hodinu,“ priblížila polícia. Prekročenie rýchlosti namerala v stredu 11. marca.
„Za volantom sedel 24-ročný vodič, ktorý v danom úseku prekročil maximálnu povolenú rýchlosť až o 92 kilometrov za hodinu,“ priblížila polícia. Prekročenie rýchlosti namerala v stredu 11. marca.