Polícia: Námraza môže ovplyvniť dopravu v Trenčianskom kraji
Vodičov polícia vyzvala, aby prispôsobili rýchlosť stavu vozovky, zvýšili odstup medzi vozidlami, brzdili plynulo a vyhli sa prudkým manévrom, jazdili predvídavo a rátali s predĺženou brzdnou dráhou.
Autor TASR
Trenčín 30. decembra (TASR) - Výskyt námrazy a zľadovatených úsekov na komunikáciách môžu v utorok výrazne ovplyvniť bezpečnosť aj na cestách v Trenčianskom kraji. Upozornila na to na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia, ktorá vodičom radí, aby jazdili opatrne a predvídavo.
„Námraza sa môže tvoriť aj tam, kde sa vozovka na prvý pohľad javí ako suchá, najmä na mostoch, v tienistých úsekoch a v okolí lesov či vodných plôch,“ uviedli policajti.
Vodičov polícia vyzvala, aby prispôsobili rýchlosť stavu vozovky, zvýšili odstup medzi vozidlami, brzdili plynulo a vyhli sa prudkým manévrom, jazdili predvídavo a rátali s výrazne predĺženou brzdnou dráhou.
„Naši kolegovia sú v teréne, monitorujú situáciu a v prípade potreby sú pripravení pomôcť. Cesty sú aktuálne prejazdné, no situácia sa môže rýchlo meniť,“ doplnila polícia s tým, že o prípadných zmenách bude informovať.
