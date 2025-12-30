Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Regióny

Polícia: Námraza môže ovplyvniť dopravu v Trenčianskom kraji

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Kristína Mayerová

Vodičov polícia vyzvala, aby prispôsobili rýchlosť stavu vozovky, zvýšili odstup medzi vozidlami, brzdili plynulo a vyhli sa prudkým manévrom, jazdili predvídavo a rátali s predĺženou brzdnou dráhou.

Autor TASR
Trenčín 30. decembra (TASR) - Výskyt námrazy a zľadovatených úsekov na komunikáciách môžu v utorok výrazne ovplyvniť bezpečnosť aj na cestách v Trenčianskom kraji. Upozornila na to na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia, ktorá vodičom radí, aby jazdili opatrne a predvídavo.

„Námraza sa môže tvoriť aj tam, kde sa vozovka na prvý pohľad javí ako suchá, najmä na mostoch, v tienistých úsekoch a v okolí lesov či vodných plôch,“ uviedli policajti.

Vodičov polícia vyzvala, aby prispôsobili rýchlosť stavu vozovky, zvýšili odstup medzi vozidlami, brzdili plynulo a vyhli sa prudkým manévrom, jazdili predvídavo a rátali s výrazne predĺženou brzdnou dráhou.

„Naši kolegovia sú v teréne, monitorujú situáciu a v prípade potreby sú pripravení pomôcť. Cesty sú aktuálne prejazdné, no situácia sa môže rýchlo meniť,“ doplnila polícia s tým, že o prípadných zmenách bude informovať.

.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek