NEPOUČITEĽNÝ: Napriek 26 trestným stíhaniam si opäť sadol za volant

Zlaté Moravce 6. mája (TASR) - Policajti zo Zlatých Moraviec zadržali vodiča, ktorý šoféroval bez vodičského preukazu. Vozidlo Hyundai I30 upútalo pozornosť policajtov, pretože malo poškodené pravé predné sklo, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Policajti zistili, že 39-ročný muž nie je a nikdy nebol držiteľom vodičského preukazu. Napriek tomu mal stále uložený zákaz viesť motorové vozidlá, ktorý mu trval do konca mája. „Nebol to jeho prvý zákaz, celkovo bol stíhaný 26-krát, väčšinou za marenie výkonu úradného rozhodnutia v súvislosti s vedením motorového vozidla,“ skonštatovala polícia. Mužovi bol takisto niekoľkokrát uložený trest odňatia slobody. Ten posledný sa mu skončil v apríli tohto roka, keď bol prepustený na slobodu.



Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do policajnej cely. Bol obvinený z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Celkovo ide o jeho 27. trestné stíhanie.