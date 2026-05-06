Polícia nasadí nové pickupy pre psovodov na hranici s Ukrajinou
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru dostal päť nových terénnych vozidiel typu Ford Ranger.
Autor TASR
Sobrance 6. mája (TASR) - Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru dostal päť nových terénnych vozidiel typu Ford Ranger, ktoré budú nasadené pri službe psovodov na vonkajšej schengenskej hranici s Ukrajinou. Ako TASR informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann, vozidlá, ktoré odovzdal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), budú využívať na pracovisku v Sobranciach.
Pickupy sú upravené, na korbe majú zabudované klietky pre psov, hardtop nadstavbu a ďalšie vybavenie. „Psovodi robia náročnú a špecifickú prácu, ktorá si vyžaduje spoľahlivú techniku. Pickupy sa nám v praxi osvedčili, majú dostatok priestoru, dobrú nosnosť a vedia prejsť aj tam, kde bežná technika nestačí. Práve preto ich budeme aj naďalej zaraďovať tam, kde majú pre výkon služby najväčší význam,“ povedal minister vnútra.
Policajný zbor má vo vozovom parku 112 pickupov s priemerným vekom približne tri roky a priemerným nájazdom okolo 36.000 kilometrov. Najstaršie vozidlá pochádzajú z roku 2015 a najvyšší evidovaný nájazd dosahuje 93.000 kilometrov.
Cena jedného vozidla v základnej výbave je 55.300 eur. Po doplnení špeciálnej výbavy a úpravách pre potreby služby dosahuje cena jedného vozidla 76.307,26 eura. Celková hodnota zákazky za päť vozidiel vrátane prestavby je 381.536,30 eura s DPH. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI), pričom 90 percent nákladov je hradených z fondov EÚ a desať percent zo štátneho rozpočtu.
