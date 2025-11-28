Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
Polícia našla hodiny ukradnuté z budovy továrne v Smolníku

Autor TASR
Smolník 28. novembra (TASR) - Polícia našla hodiny, ktoré z budovy bývalej tabakovej továrne v Smolníku v okrese Gelnica ukradli začiatkom tohto mesiaca. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Pripomenula, že po prijatí oznámenia bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin krádeže. „Policajti venovali prípadu náležitú pozornosť, vo veci aktívne konali a vykonávali úkony smerujúce k náležitému objasneniu skutku. Výsledkom aktívnej práce spišskonovoveských kriminalistov bolo nájdenie a zaistenie odcudzených hodín,“ uviedla.

S podozrivými osobami boli podľa jej slov vykonané potrebné procesné úkony. Polícia rozhodne o ďalšom postupe na základe vyčíslenia spôsobenej škody.
