Polícia našla na bratislavskom byte zranenú ženu, zadržali muža

Bratislava 4. novembra (TASR) - Policajti začali trestné stíhanie v súvislosti so zranenou ženou, ktorú našli v piatok (3. 11.) večer v jednom z bytov na bratislavskej Klincovej ulici. Zadržaný je aj podozrivý 30-ročný muž. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Žena mala byť napadnutá pri partnerskej hádke, uviedli policajti. "Podľa oznámenia svedkyne tohto incidentu, ktorá z bytu stihla utiecť, aby zavolala políciu, otvárací mechanizmus dverí bol poškodený a nebolo možné dvere do bytu otvoriť," priblížili s tým, že hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) preto musela použiť špeciálne taktické náradie.



Pri otvorení dverí do bytu príslušníci PMJ našli ženu s niekoľkými zraneniami na tvári. Značne poškodené podľa nich bolo aj vybavenie bytu. Rýchla zdravotnícka pomoc previezla zranenú ženu do jednej z nemocníc.



Ako dodali policajti, na základe popisu bol zadržaný 30-ročný muž, ktorý je dôvodne podozrivý z napadnutia ženy. Eskortovali ho na príslušné policajné oddelenie. "Zo strany povereného policajta bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci," uviedli.