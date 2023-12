Polícia našla označené vchodové dvere do bratislavských bytov

Bratislava 22. decembra (TASR) - Polícia v uplynulých dňoch našla silikónom označené vchodové dvere do viacerých bratislavských bytov. Vyzvala verejnosť k ostražitosti pred zlodejmi. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Na jednej adrese piateho bratislavského okresu boli označené vchodové dvere do bytov silikónom, ktorý bol umiestnený od zárubní v ľavom rohu po dvere v ľavom rohu. Dvere vo všetkých prípadoch však neboli nijako poškodené a rovnako nedošlo k vlámaniu do bytov," priblížila hovorkyňa.



Polícia v tejto súvislosti odporúča pred odchodom na dovolenku starostlivo zamknúť dvere a zavrieť okná. Zabúdať netreba ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná či pivničné okná. Príbuzných, dôveryhodných známych či susedov je dobré požiadať, aby pravidelne vyberali poštovú schránku a kontrolovali neporušenosť bytu, prípadne domu. Rolety odporúča nezaťahovať, keďže ide o znak, že nie ste doma. Ak má niekto nainštalovaný bezpečnostný systém, treba ho pred odchodom z bytu použiť. Pozornosť treba venovať aj vchodovým dverám či zárubniam do bytu, či nevykazujú známky prelepenia alebo iného označenia.