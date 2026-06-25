Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. jún 2026Meniny má Olívia a Tadeáš
< sekcia Regióny

Polícia našla počas cvičenia viac ako 500 kusov rôznej munície

.
Policajná snímka. Foto: Facebook: Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia počas cvičenia vyhľadávala nevybuchnutú muníciu v blízkosti potoka na Raganovej lúke.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. júna (TASR) - Pyrotechnici pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave našli počas cvičenia 17. júna v lokalite Železná studnička viac ako 500 kusov rôznej munície z čias druhej svetovej vojny. Informovala o tom vo štvrtok bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Polícia počas cvičenia vyhľadávala nevybuchnutú muníciu v blízkosti potoka na Raganovej lúke.

Zároveň bratislavská krajská polícia pripomína, že aj stará munícia môže byť stále funkčná a pre ľudí nebezpečná. „V prípade jej nálezu sa jej nikdy nedotýkajte a vždy volajte políciu na čísle 158,“ dodala.


.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo štvrtka 25. na piatok 26. júna

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

Po zápase Mexika s Českom vrazilo do davu auto a zranilo 17 ľudí

Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 164