MŔTVY NOVORODENEC: Našli ho v bratislavskom byte
Polícia v súvislosti s nálezom aktuálne vykonáva potrebné úkony.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Policajti našli na Nobelovej ulici v Bratislave telo novorodenca bez známok života. Nachádzalo sa v priestoroch jedného z bytov. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
Polícia v súvislosti s nálezom aktuálne vykonáva potrebné úkony. „Vzhľadom k aktuálne vykonávaným procesným úkonom, ako aj s prihliadnutím na citlivosť prípadu, bližšie informácie poskytovať nebudeme,“ povedala Bartošová.
