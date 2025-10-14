Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MŔTVY NOVORODENEC: Našli ho v bratislavskom byte

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Polícia v súvislosti s nálezom aktuálne vykonáva potrebné úkony.

Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Policajti našli na Nobelovej ulici v Bratislave telo novorodenca bez známok života. Nachádzalo sa v priestoroch jedného z bytov. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Polícia v súvislosti s nálezom aktuálne vykonáva potrebné úkony. „Vzhľadom k aktuálne vykonávaným procesným úkonom, ako aj s prihliadnutím na citlivosť prípadu, bližšie informácie poskytovať nebudeme,“ povedala Bartošová.
.

