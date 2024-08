TRAGICKÝ NOČNÝ NÁLEZ: Pri koľajisku v Bratislave bola mŕtva žena

Bratislava 14. augusta (TASR) - Policajti našli v noci mŕtvu 52-ročnú ženu pri koľajisku v blízkosti podjazdu popod diaľnicu smer Lamač - Devínska Nová Ves v Bratislave. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Hliadky policajtov oddelenia železničnej polície vyslali do blízkosti podjazdu na základe oznámenia v stredu krátko pred 2.00 h. "Policajti hodnovernosť tohto oznámenia na mieste preverili a potvrdili, pričom na mieste našli telo ženy so zraneniami nezlučiteľnými so životom," priblížil Szeiff. Pri osobe našli aj doklad totožnosti, išlo o 52-ročnú ženu z Bratislavy.



"Poverený príslušník Oddelenia železničnej polície v Bratislave začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia," uviedol Szeiff.