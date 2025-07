Polícia navrhla obžalovať trojicu ľudí pre obchodovanie s pervitínom

Košice 10. júla (TASR) - Polícia ukončila vyšetrovanie v prípade obchodovania s pervitínom v Košiciach a okolí návrhom na podanie obžaloby na tri osoby, ktoré sú obvinené z drogovej trestnej činnosti. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



„Obvinení sú stíhaní za zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou, keďže neoprávnene vo väčšom množstve obchodovali s metamfetamínom,“ uviedla s tým, že návrh na podanie obžaloby sa týka 28-ročného muža a 61-ročnej ženy z Košíc, ako aj 42-ročného muža z okresu Košice-okolie.



Dvojicu z Košíc, ktorá mali pri sebe väčšie množstvo látky známej aj ako pervitín, zadržali počas policajnej akcie vlani v decembri. Následne bola vzatá do väzby.



Ivanová spresnila, že v priebehu vyšetrovania sa preukázalo, že pervitín si dvojica zadovažovala od dílera z okresu Košice-okolie, od ktorého si ho najmenej od septembra do decembra 2024 kupovala v obci Skároš. Obvineného 42-ročného muža zadržali v januári tohto roka a na návrh prokurátora bol takisto vzatý do väzby Mestským súdom Košice.



Mužovi a žene z Košíc hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Obvinenému mužovi z okresu Košice-okolie hrozí podľa Ivanovej sedem až 15 rokov vo väzení, keďže už bol za taký čin právoplatne odsúdený.