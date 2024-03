Pri Trnave sa čelne zrazili dve autá, v jednom bolo batoľa

Trnava 26. marca (TASR) - Na ceste medzi Trnavou a obcou Ružindol sa krátko pred obedom čelne zrazili dve vozidlá. Podľa prvotných informácií vodiča jedného z vozidiel záchranársky vrtuľník transportoval do nemocnice s vážnymi zraneniami. Vodičku druhého auta, jej spolujazdkyňu a batoľa prevzali do starostlivosti pozemní záchranári, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.



Podľa polície mal 30-ročný vodič auta BMW z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim autom Nissan. Po náraze skončilo BMW mimo cesty prevrátené na bok.



Policajti okolnosti, za ktorých k zrážke došlo, vyšetrujú. Ani jeden z vodičov nebol schopný vykonať dychovú skúšku. Prítomnosť alkoholu preto bude zisťovaná z odobratých vzoriek krvi. Policajti z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov cestu úplne uzavreli.