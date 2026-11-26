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Polícia neeviduje pre sneh žiadne obmedzenia v Bratislavskom kraji
Vodičov napriek tomu vyzýva na zvýšenú opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti jazdy stavu vozovky a poveternostným podmienkam, ako aj na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Polícia v súvislosti so snežením momentálne neeviduje žiadne dopravné obmedzenia na území Bratislavského kraja. Na sociálnej sieti to uviedla bratislavská krajská polícia.
„Cesty sú zjazdné a bratislavskí policajti doposiaľ v súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami nezaznamenali žiadne dopravné nehody ani škodové udalosti,“ priblížila polícia.
Vodičov napriek tomu vyzýva na zvýšenú opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti jazdy stavu vozovky a poveternostným podmienkam, ako aj na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami.
„Cesty sú zjazdné a bratislavskí policajti doposiaľ v súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami nezaznamenali žiadne dopravné nehody ani škodové udalosti,“ priblížila polícia.
Vodičov napriek tomu vyzýva na zvýšenú opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti jazdy stavu vozovky a poveternostným podmienkam, ako aj na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami.