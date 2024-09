VIDEO: ZRÁŽKA AUTA S ELEKTRIČKOU V BRATISLAVE: Hlásia päť zranených

Bratislava 11. septembra (TASR) - Stredajšia nehoda auta s električkou na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu na križovatke so Žižkovou ulicou v Bratislave si vyžiadala päť zranených osôb. Všetci boli prevezení do nemocníc. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Jana Šimunková.



"Podľa doposiaľ zistených informácií k ich zrážke malo dôjsť počas toho, ako vodič vozidla prechádzal cez koľajisko električiek. Pri zrážke sa zranil vodič motorového vozidla a jeho ďalší štyria spolujazdci. Všetci boli prevezení do bratislavských nemocníc," priblížila hovorkyňa.







U oboch vodičov bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom a polícia na mieste nehody vykonáva prvotné úkony. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania, doplnila hovorkyňa.