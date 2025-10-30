Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nehoda na Bajkalskej ulici v Bratislave: Auto skončilo na streche

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Z doposiaľ presne nezistených príčin prišlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, jedno z nich skončilo na streche. Vodička tohto vozidla utrpela zranenia.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - V hlavnom meste, na Bajkalskej ulici v smere od Prístavného mosta sa v blízkosti čerpacej stanice stala dopravná nehoda. Polícia v súčasnosti na mieste odkláňa dopravu po Prievozskej ulici.

Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zvýšeniu trpezlivosti pri prejazde týmto úsekom, respektíve, aby na prejazd využili alternatívnu trasu,“ oznámil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

Priblížil, že z doposiaľ presne nezistených príčin prišlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, jedno z nich skončilo na streche. Vodička tohto vozidla utrpela ľahké zranenia.
