Nehoda na Bajkalskej ulici v Bratislave: Auto skončilo na streche
Z doposiaľ presne nezistených príčin prišlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, jedno z nich skončilo na streche. Vodička tohto vozidla utrpela zranenia.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - V hlavnom meste, na Bajkalskej ulici v smere od Prístavného mosta sa v blízkosti čerpacej stanice stala dopravná nehoda. Polícia v súčasnosti na mieste odkláňa dopravu po Prievozskej ulici.
„Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zvýšeniu trpezlivosti pri prejazde týmto úsekom, respektíve, aby na prejazd využili alternatívnu trasu,“ oznámil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.
Priblížil, že z doposiaľ presne nezistených príčin prišlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, jedno z nich skončilo na streche. Vodička tohto vozidla utrpela ľahké zranenia.
