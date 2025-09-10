Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
< sekcia Regióny

TRAGICKÁ NEHODA V KOŠICIACH: Motorkár sa zrazil s autom

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Vodiči musia na mieste rátať s dopravným obmedzeniami.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 10. septembra (TASR) - Dopravná nehoda osobného vozidla a motorky na križovatke Ulice osloboditeľov a Cínovej ulice v košickej mestskej časti Barca si v stredu vyžiadala život motorkára. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Na mieste zasahujú záchranné zložky.

Vodiči musia na mieste rátať s dopravným obmedzeniami. „Osobné vozidlá sú presmerované cez okolité uličky mestskej časti, nákladné vozidlá budú odkláňané na Hanisku a Ľudvíkov dvor,“ objasnila polícia. V tejto súvislosti vyzvala na rešpektovanie pokynov policajtov na mieste.

.

Neprehliadnite

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

KOMENTÁR J. HRABKA: Konsolidácia. Diel prvý

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS