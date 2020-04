Nehoda pri obci Cífer si vyžiadala jeden ľudský život

Polícia v neskorých nočných hodinách v stredu 1. apríla 2020 zasahovala pri tragickej dopravnej nehode na hlavnom ťahu pri obci Cífer smerom na Kaplnú. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová. Vodič z okresu Malacky viezol v osobnom aute ďalších štyroch spolujazdcov. "Pri jazde pravdepodobne nezvládol vodič rýchlosť a riadenie auta. Skončil mimo cestu, kde narazil do stromu. Náraz neprežil 21-ročný vodič, dve osoby utrpeli ťažké zranenia a dvaja sa zranili ľahko. Zranení boli prevezení do nemocnice. Okolnosti tragickej nehody vyšetrujeme ako usmrtenie," uviedla Linkešová. Polícia upozorňuje najmä mladých ľudí, aby na cestách zbytočne neriskovali a pokiaľ to nie je pre nich nevyhnutné.