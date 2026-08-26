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TRAGICKÁ NEHODA: Po zrážke troch áut pri Nových Zámkoch hlásia 2 obete
Z doposiaľ presne nezistených príčin vodič vozidla Peugeot narazil do stojacej dodávky Fiat Ducato, ktorá v dôsledku tvoriacej sa kolóny stála na vozovke, informovali policajti.
Autor TASR
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Nové Zámky 26. augusta (TASR) - Pri stredajšej dopravnej nehode troch áut medzi Tvrdošovcami a Novými Zámkami zomreli dve osoby. Išlo o vodiča jedného z áut a spolujazdkyne. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Nehoda sa stala na ceste I/75 na križovatke v smere do obce Ľudovítov.
„Z doposiaľ presne nezistených príčin vodič vozidla Peugeot narazil do stojacej dodávky Fiat Ducato, ktorá v dôsledku tvoriacej sa kolóny stála na vozovke. Po náraze vozidlo Peugeot prešlo do protismernej časti vozovky, kde sa zrazilo s protiidúcim vozidlom Tesla. Vodič vozidla Peugeot utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Spolujazdkyňa bola vo vážnom stave prevezená vrtuľníkom, pričom počas prevozu zraneniam podľahla,“ informovali policajti.
Vo vozidle sa nachádzala ešte maloletá osoba, ktorá je predbežne bez zranení. Dychové skúšky oboch vodičov sa skončili negatívne. „Prítomnosť alkoholu u nebohého vodiča bude zisťovaná pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície,“ dodali policajti.
„Z doposiaľ presne nezistených príčin vodič vozidla Peugeot narazil do stojacej dodávky Fiat Ducato, ktorá v dôsledku tvoriacej sa kolóny stála na vozovke. Po náraze vozidlo Peugeot prešlo do protismernej časti vozovky, kde sa zrazilo s protiidúcim vozidlom Tesla. Vodič vozidla Peugeot utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Spolujazdkyňa bola vo vážnom stave prevezená vrtuľníkom, pričom počas prevozu zraneniam podľahla,“ informovali policajti.
Vo vozidle sa nachádzala ešte maloletá osoba, ktorá je predbežne bez zranení. Dychové skúšky oboch vodičov sa skončili negatívne. „Prítomnosť alkoholu u nebohého vodiča bude zisťovaná pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície,“ dodali policajti.