Piatok 19. december 2025
Riskantné predbiehanie sa skončilo nehodou:Pri Žiline hlásia zranených

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Tridsaťročný vodič viedol osobné vozidlo, pričom pri predchádzaní a následnom zaraďovaní sa späť do jazdného pruhu došlo z doposiaľ nezistených príčin k stretu s protiidúcim vozidlom

Autor TASR
Zbyňov 19. decembra (TASR) - Dopravná nehoda v Zbyňove (okres Žilina) vo štvrtok (18. 12.) ráno si vyžiadala dvoch zranených. Okolnosti zrážky dvoch áut polícia vyšetruje, informovala v piatok na sociálnej sieti.

K nehode došlo na ceste I/64. „Tridsaťročný vodič viedol osobné vozidlo, pričom pri predchádzaní a následnom zaraďovaní sa späť do jazdného pruhu došlo z doposiaľ nezistených príčin k stretu s protiidúcim vozidlom,“ opísali policajti.

Obaja vodiči utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. Účastníkov nehody polícia ešte na mieste podrobila dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.
