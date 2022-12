TRAGÉDIA NA CESTE: Nehodu pri obci Klasov neprežil 38-ročný vodič

Klasov 17. decembra (TASR) – Polícia a záchranné zložky zasahovali v ranných hodinách pri tragickej dopravnej nehode v katastri obce Klasov v okrese Nitra, ktorú neprežil 38-ročný vodič. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre na sociálnej sieti.



Vodič osobného vozidla z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s autom mimo cestu. "Narazil do stromu a pri dopravnej nehode vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, bude známe až po súdno-lekárskej pitve," uviedla polícia.



Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania dopravnej polície v Nitre.