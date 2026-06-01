Nehodu v obci Veľká Čausa neprežil motocyklista so spolujazdcom
Autor TASR
Veľká Čausa 1. júna (TASR) - Dva ľudské životy si vyžiadala nedeľná (31. 5.) večerná dopravná nehoda na ceste I/9 v katastri obce Veľká Čausa (okres Prievidza). Po zrážke s osobným autom utrpeli smrteľné zranenia 34-ročný motocyklista so svojím o rok starším spolujazdcom. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Podľa doposiaľ zistených informácií viedla 45-ročná vodička osobné motorové vozidlo po ceste I/9 v smere od Prievidze na Handlovú. Pri prejazde ľavotočivou zákrutou mal z doposiaľ nezistených príčin prejsť motocykel do protismernej časti vozovky, kde následne došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom,“ priblížila Klenková.
Vodička osobného auta ani spolujazdci neutrpeli zranenia. „Tridsaťštyriročný vodič motocykla utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Rovnako tragické následky mala dopravná nehoda aj pre jeho 35-ročného spolujazdca,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Doplnila, že dychová skúška vykonaná u vodičky osobného motorového vozidla bola negatívna, rovnako ako vykonaný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. U vodiča motocykla a jeho spolujazdca bude prítomnosť alkoholu a iných návykových látok zisťovaná pri pitve.
Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy, daný úsek bol z dôvodu dokumentovania tejto tragickej dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas neprejazdný. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi v súvislosti s touto udalosťou začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Okolnosti, príčiny a miera zavinenia tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Klenková.
