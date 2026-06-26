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Polícia nenašla údajne ozbrojeného muža v Bratislave
Hliadky prepátrali okolie lesného porastu situovaného medzi Haanovou, Starohájskou, Mamatejovou ulicou a Dolnozemskou cestou.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Polícii sa nepodarilo potvrdiť hodnovernosť oznámenia o ozbrojenom mužovi na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke, ktorého mali vo štvrtok (25. 6.) vidieť žiaci základnej školy. V prípade začala trestné stíhanie a naďalej vyhodnocuje kamerové záznamy. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Nakoľko nedošlo vykonanými úkonmi k vypátraniu osoby zodpovedajúcej popisu a zároveň nebola zistená hrozba pre žiakov, zamestnancov predmetnej školy, ako ani pre obyvateľov a nedošlo ani k zraneniu žiadnej osoby, pátracia akcia bol vo večerných hodinách ukončená,“ informovala polícia.
Trestné stíhanie začala vo veci trestného činu výtržníctva. Vyzvala občanov, ktorí disponujú informáciami, ktoré by mohli pomôcť vec objasniť, aby sa polícii ozvali telefonicky na tiesňovej linke, formou súkromnej správy na sociálnej sieti či osobne na ktoromkoľvek oddelení.
Policajti priblížili, že od žiakov školy dostali vo štvrtok popis osoby. Hliadky prepátrali okolie lesného porastu situovaného medzi Haanovou, Starohájskou, Mamatejovou ulicou a Dolnozemskou cestou. Okrem toho boli aj na Závodisku, v lesnom poraste medzi Starohájskou ulicou, Dudovou ulicou a Kutlíkovou ulicou, lesnom poraste medzi Dolnozemskou cestou a tokom rieky Dunaj, ako aj na viacerých uliciach v blízkom aj širšom okolí samotnej školy.
Bratislavská krajská polícia vo štvrtok preverovala hodnovernosť oznámenia o údajne ozbrojenom mužovi v blízkosti Základnej školy na Pankúchovej ulici v Bratislave. Vo štvrtok mali neznámeho muža spozorovať žiaci školy so zbraňou v ruke, pričom niektorí z nich údajne počuli aj výstrely.
„Nakoľko nedošlo vykonanými úkonmi k vypátraniu osoby zodpovedajúcej popisu a zároveň nebola zistená hrozba pre žiakov, zamestnancov predmetnej školy, ako ani pre obyvateľov a nedošlo ani k zraneniu žiadnej osoby, pátracia akcia bol vo večerných hodinách ukončená,“ informovala polícia.
Trestné stíhanie začala vo veci trestného činu výtržníctva. Vyzvala občanov, ktorí disponujú informáciami, ktoré by mohli pomôcť vec objasniť, aby sa polícii ozvali telefonicky na tiesňovej linke, formou súkromnej správy na sociálnej sieti či osobne na ktoromkoľvek oddelení.
Policajti priblížili, že od žiakov školy dostali vo štvrtok popis osoby. Hliadky prepátrali okolie lesného porastu situovaného medzi Haanovou, Starohájskou, Mamatejovou ulicou a Dolnozemskou cestou. Okrem toho boli aj na Závodisku, v lesnom poraste medzi Starohájskou ulicou, Dudovou ulicou a Kutlíkovou ulicou, lesnom poraste medzi Dolnozemskou cestou a tokom rieky Dunaj, ako aj na viacerých uliciach v blízkom aj širšom okolí samotnej školy.
Bratislavská krajská polícia vo štvrtok preverovala hodnovernosť oznámenia o údajne ozbrojenom mužovi v blízkosti Základnej školy na Pankúchovej ulici v Bratislave. Vo štvrtok mali neznámeho muža spozorovať žiaci školy so zbraňou v ruke, pričom niektorí z nich údajne počuli aj výstrely.