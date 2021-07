Neznámy páchateľ poškodil kostol, ktorý je kultúrnou pamiatkou

Banské 21. júla (TASR) – Polícia vo Vranove nad Topľou vyšetruje prípad poškodenia gréckokatolíckeho kostola v obci Banské. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, farnosť škodu na národnej kultúrnej pamiatke vyčíslila na 4500 eur, páchateľovi za poškodzovanie cudzej veci hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.



K trestnému činu malo dôjsť v dobe medzi 18. a 19. júlom. Páchateľ najprv malým dreveným krížom udieral do dverí kostola, čím ich poškodil v oblasti zámku. "Potom vybral betónovú dlažobnú kocku z chodníka a hodil ju do okna kostola, poškodil okno i samotnú mozaiku na ňom. Vzal ďalšiu dlažobnú kocku a hodil ju do iného okna kostola, ktoré taktiež poškodil," doplnila Ligdayová s tým, že páchateľ mal následne hádzať do okien i dverí kostola ďalšie dlažobné kocky, sviečky i stojany na sviečky. Ako dodala, išlo o "závažnejší spôsob konania", keďže kostol požíva ochranu podľa osobitného predpisu.