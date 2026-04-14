Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. apríl 2026
< sekcia Regióny

VIDEO: Nočný votrelec v Hamuliakove: Zastavil ho až alarm

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Polícia vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb na videu zverejnenom na sociálnej sieti bratislavskej krajskej polície, aby ich oznámili.

Autor TASR
Bratislava/Hamuliakovo 14. apríla (TASR) - Neznámy páchateľ sa koncom februára tohto roka neoprávnene zdržiaval na dvore domu na Dunajskej ulici v obci Hamuliakovo (okres Senec). To až dovtedy, kým sa nespustil alarm. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Verejnosť žiada o pomoc pri pátraní. V tejto súvislosti zverejnila video.

„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci vykonávajú vyšetrovanie prečinu porušovania domovej slobody, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že dňa 28. februára 2026 vo večerných hodinách preskočil oplotenie dvora rodinného domu na Dunajskej ulici v obci Hamuliakovo, kde sa následne neoprávnene zdržiaval až do momentu, keď sa spustil výstražný bezpečnostný systém, v dôsledku čoho následne páchateľ predmetný pozemok opustil,“ uviedla polícia.

Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb na videu zverejnenom na sociálnej sieti bratislavskej krajskej polície, aby ich oznámili. Urobiť tak môžu telefonicky na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy.

Neprehliadnite

