< sekcia Regióny
VIDEO: Nočný votrelec v Hamuliakove: Zastavil ho až alarm
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb na videu zverejnenom na sociálnej sieti bratislavskej krajskej polície, aby ich oznámili.
Autor TASR
Bratislava/Hamuliakovo 14. apríla (TASR) - Neznámy páchateľ sa koncom februára tohto roka neoprávnene zdržiaval na dvore domu na Dunajskej ulici v obci Hamuliakovo (okres Senec). To až dovtedy, kým sa nespustil alarm. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Verejnosť žiada o pomoc pri pátraní. V tejto súvislosti zverejnila video.
„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci vykonávajú vyšetrovanie prečinu porušovania domovej slobody, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že dňa 28. februára 2026 vo večerných hodinách preskočil oplotenie dvora rodinného domu na Dunajskej ulici v obci Hamuliakovo, kde sa následne neoprávnene zdržiaval až do momentu, keď sa spustil výstražný bezpečnostný systém, v dôsledku čoho následne páchateľ predmetný pozemok opustil,“ uviedla polícia.
Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb na videu zverejnenom na sociálnej sieti bratislavskej krajskej polície, aby ich oznámili. Urobiť tak môžu telefonicky na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy.
